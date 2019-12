Golden girl: idee moda a tema dorato

editato in: da

Look dorato? Sì grazie! Un tocco d’oro è grazioso, soprattutto durante le feste. E poi oro e argento non passano praticamente mai di moda, alla fine, in un modo o nell’altro, sono acquisti destinati a restare nell’armadio e a venire utilizzati in occasioni speciali, ad esempio durante le feste, quando sono l’ideale!

Golden girl: oro in passerella

Il look dorato si è visto sulle passerelle della Fall Winter e su quelle della prossima Spring Summer, sia in versione dettagli e accessori che in versione total look. A titolo di esempio, vi riporto qui sotto un look dalla sfilata di Chanel Métiers d’art: un leggerissimo velo di pizzo dorato, con trucco abbinato. E non era il solo look gold della passerella. Un momento di raccoglimento per le scarpe meravigliose, dorate con punta e cinturino neri.

Golden girl: fuori dalle passerelle

Come sdrammatizzare l’oro? Con semplicità. Denim, una camicia bianca, non esagerare e indossare un solo capo luminoso in tutto il look sono tre consigli da non dimenticare.

Golden girl: idee di shopping

Il vestito

Un vestito dorato con tanto di cintura in vita, così esageratemente anni ’80, è l’ideale se a Capodanno non volete passare inosservate. Da abbinare a calze a rete nere per un look Eighties, velate per un look moderno, o senza calze per le più coraggiose!

I sandali

Io sono un’irriducibile: i sandali si portano senza calze. Se la festa di Capodanno sarà al chiuso, non patirete poi tanto (potete sempre portavi dietro un paio di stivali di pelo e cambiarvi appena fuori dalla porta. Vita vissuta…).

La borsa

Forse l’accessorio più facile. Un tocco dorato su un total look nero, che va benissimo anche durante il resto dell’anno, non solo a Natale o Capodanno.

Gli occhiali

Ne esistono d’oro, ma d’oro vero, come questi di Elie Saab, placcati in oro e con inserti in madreperla. Per principesse moderne!