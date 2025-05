Gli stivali leopardati di Alessia Marcuzzi sono il colpo di fulmine fashion che sta bene su tutto

Grintosi e versatili, aggiungono un tocco wild anche al look più semplice. Copia il look con e scegli il modello che ti fa innamorare

Alessia Marcuzzi ci ha abituati da tempo al suo stile eclettico, fresco e sempre al passo con le tendenze, ma questa volta ha davvero fatto centro con un accessorio che non passa inosservato: gli stivali leopardati. Un vero colpo di fulmine fashion che, come lei stessa dimostra, si abbina con sorprendente facilità a qualsiasi outfit. Indossati con disinvoltura, questi stivali dal pattern animalier diventano il pezzo forte del look, capaci di elevare anche la mise più minimal.

Uno dei suoi ultimi outfit sfoggiato sui social è un perfetto esempio di come un singolo accessorio possa trasformare completamente un look: protagonista assoluto, un paio di stivali leopardati dal carattere audace e glam.

L’influencer e conduttrice ha scelto di abbinarli con un paio di jeans dal taglio dritto, una t-shirt nera basica e un blazer color beige che dona eleganza e sobrietà all’intero look. Il risultato è un mix equilibrato tra casual e sofisticato, dove il tocco animalier diventa l’elemento che spezza e cattura l’attenzione, senza mai risultare eccessivo.

Il fascino dell’animalier, del resto, sta proprio nella sua capacità di rinnovarsi ogni stagione, regalando grinta e personalità anche agli outfit più semplici. E Alessia lo sa bene: con questo look dimostra che basta poco per essere trendy – una palette neutra, capi basic e un accessorio statement come gli stivali leopardati.

Il bello degli stivali leopardati sta proprio nella loro versatilità. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, non sono un capo “difficile”: basta saperli dosare. Con jeans skinny e t-shirt bianca diventano rock; con un total look nero si trasformano in un dettaglio sofisticato e grintoso; con abiti dai colori neutri sono il twist che accende l’intero ensemble.

Alessia Marcuzzi non è nuova ai colpi di scena fashion, ma stavolta ha lanciato un messaggio chiaro: l’animalier non è solo una tendenza passeggera, ma un must-have da reinterpretare con stile e personalità. E se ancora esitate davanti a un paio di stivali leopardati, guardate come li porta lei: vi verrà subito voglia di provarli.

Alti, bassi, comodi o sexy? Abbiamo selezionato i migliori stivali e stivaletti leopardati per affrontare la tua giungla quotidiana.

Stivaletti leopardati con tacco alto, sexy e iper femminili

Realizzati in pelle scamosciata di alta qualità, questi stivaletti con tacco a spillo sono la new entry che la tua scarpiera merita di avere. La cura nei dettagli costruttivi regala una sensazione di lusso al tatto e garantisce una lunga durata nel tempo. La silhouette snella slancia visivamente la figura, donando eleganza e raffinatezza a ogni passo. Il motivo leopardato, dal sapore vintage ma con un twist moderno, li rende un vero statement fashion, mentre la pratica cerniera laterale assicura una calzata facile e veloce. Perfetti per ogni occasione – da una serata glamour a un look casual da giorno – questi stivaletti si abbinano con disinvoltura a jeans, abiti, gonne o pantaloncini.

Generic Stivaletti alla caviglia con tacco alto leopardati

Tacco alto, sì. Tacco comodo, anche. Questi deliziosi stivaletti leopardati hanno due dettagli che da un lato li rendono sensuali ma comodi, dall’altra eleganti e per niente banali. Il tacco alto non è a spillo ma largo, così da rendere la camminata più stabile e comoda, mentre il dettaglio che li rende davvero cool è il tocco di vernice nera lucidissima. Infatti, punta e tacco sono ricoperti da vernice nera, chiusi alla caviglia da una sottile fibbia; l’effetto finale è quello di un mix and match tra una classica décolleté nera lucida e uno stivaletto animalier. Cool ma anche pratici, si indossano facilmente grazie alla comoda cerniera laterale. Scommettiamo che diventeranno subito i tuoi alleati per creare look orginali con il minimo sforzo?

Soireelady Stivaletti leopardati con dettagli in vernice nera

Stivali leopardati con tacco basso, comoda e cool da mattina a sera

Gli stivali leopardati con tacco basso rappresentano un perfetto equilibrio tra audacia e comfort, ideali per affrontare la giornata con stile senza rinunciare alla comodità. Il motivo animalier aggiunge un tocco di grinta a qualsiasi outfit, mentre il tacco basso assicura praticità e stabilità, rendendoli adatti a molteplici occasioni, dal lavoro agli aperitivi serali.

Se vuoi collezionare nella tua scarpiera un vero evergreen, affidati nelle mani di un brand che non ha bisogno di presentazioni: Clark’s. Con più di 1400 recensioni positive, questi stivaletti con tacco a spillo ma basso diventeranno i tuoi preferiti ancor prima di finire di dire giungla. La suola in gomma leggera offre ammortizzazione e flessibilità mentre garantisce insolazione termica perfetta mentre la tomaia in pelle li rende comodi e morbidi.



Clark's Clarks Linvale Sea - Leopard print

Comodi, cool e low cost: se stai cercando degli stivaletti leopardati con queste caratteristiche, ecco esaudirsi i tuoi desideri. Il dettaglio in più è la cerniera decorativa in acciaio che dona un tocco rock al look.

Tyouop Stivaletti bassi con cerniera

Stivali alti leopardati, per chi non ha paura di osare

Se la tua estetica si avvicina allo stile di Dolce&Gabbana e Roberto Cavalli, gli stivali alti leopardati sono esattamente quel tocco selvaggio e glamour che valorizzerà ogni tuo look.

Il modello di Castamere al polpaccio e con tacco 10 si ispira proprio alle vibes di queste grandi firme; la particolarità della chiusura frontale con lacci neri che ricordano un corsetto d’altri tempi, li rendono il non plus ultra della femminilità e sensualità.

Castamere Stivali alti corsetto leopardati

Sullo stesso stile ma più pratici, questo modello con tacco basso largo può essere indossato anche in modo più casual e informale, soprattutto se abbinato a capi in tonalità neutre come nero, beige o grigio. Perfetti con un outfit monocromatico, gli stivali diventeranno il punto focale, mentre l’aggiunta di accessori minimalisti completa l’ensemble con eleganza.

Tyouop Stivali leopardati alti con lacci

