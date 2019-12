Gli orologi segnano il tempo con stile

editato in: da

E’ scoccata l’ora dello stile, attraverso gli orologi che da sempre rappresentano l’accessorio di classe per eccellenza, in un matrimonio tra eleganza, innovazione e uno stile un po’ retrò.

Anche durante le Feste Natalizie l’orologio è protagonista, nei regali certo, ma anche nell’outfit sia al femminile, che declinato al maschile. Anche nel look più minimal, l’orologio spicca e dona personalità, detta tendenza e valorizza l’intera figura.

Ma quali sono le linee guida del prossimo anno in fatto di orologi? Classici o vistosi? Costosi o pop? Vintage o super tecnologici? Vediamo come muoverci in questo mondo, tra lancette e cinturini di ogni tipo.

Eleganza che brilla

Soprattutto nelle cene importanti, o durante le festività, un orologio arricchito di pietre è capace di donare un tocco glam anche allo stile più austero. Basta un tubino nero, un tacco dodici e un orologio a scelta tra i nuovi modelli tempestati di luce, e il gioco è fatto. Tra le proposte più quotate troviamo quelle con bracciale in metallo placcato oro rosa, quadrante bianco/argento, cassa in acciaio che si alterna al classico chic con cinturino in metallo. Per un bel regalo da fare o da farci!

Per un look macho ma di gusto

Pirelli Design lancia l’esclusivo orologio ICE ZERO 2, ispirato agli pneumatici chiodati, disponibile in edizione limitata di otto esemplari a 322.000 euro. Sì, avete capito bene, certo il prezzo non è tra i più economici, ma come sappiamo gli orologi di estremo lusso fanno sognare uomini e donne di tutto il mondo.

E, in questo caso su tratta di mix perfetto tra un’estetica sofisticata e innovazioni tecnologiche all’avanguardia.

Naturalmente questo modello dalla cifra inarrivabile per la maggioranza di noi, ha ispirato altri esemplari a prezzi più accessibili, ma sempre molto chic.

Colori e personalizzazioni

Gli orologi in silicone e materiali leggeri sono sempre di gran moda. In tutte le sfumature di colori possibili, sposano le ultime tecnologie hi-tech oltre che essere personalizzabili con immagini, fotografie o scritte, affinché il nostro tempo, sia davvero unico.

Tra le novità glamour lo smartwatch Michael Kors Access MKGO, un segnatempo leggerissimo, con cinturino in silicone fuori e tecnologia Wear OS by Google™ dentro. Un orologio sportivo con tanto di cardiofrequenziometro, sistemi di pagamento e tante altre funzioni per restare sempre connessa ai propri obiettivi.