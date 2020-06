Gli indispensabili da spiaggia: 5 capi da indossare al mare

editato in: da

È tempo di mare! E quali sono i capi che proprio non possiamo dimenticare a casa se dobbiamo partire per una vacanza, ma anche per una gita di un giorno in spiaggia? Eccome 5, costume a parte, da non farsi mai mancare!

Gli indispensabili da spiaggia: la borsa in paglia

Leggerissima e capientissima, la borsa di paglia è l’ideale per mettere tutto quello che vi serve. Sta bene con tutto, su tutto, non ci sono problemi per abbinarla. Se potete scegliere, procuratevene una che abbia una fodera interna richiudibile, come le coffe siciliane.

Gli indispensabili da spiaggia: crema solare e qualche gioiello

Soprattutto se prevedete di fermarvi in spiaggia per l’aperitivo, non dimenticate di indossare qualche gioiello leggerissimo, ma che vi farà brillare! Eviterei le cinturine e opterei piuttosto per braccialetti rigidi in metallo, che potete anche togliere, e orecchini XXL da indossare al tramonto!

Gli indispensabili da spiaggia: cappello e occhiali

Al di là del fatto che servono a proteggersi dal sole, sono super glamour! Un paio di occhiali, magari con lenti polarizzanti, aiuterà i vostri occhi a stancarsi meno con il riverbero della luce. Per quanto riguarda il cappello, sceglietelo in paglia, in stile panama o Borsalino, oppure a tesa larga, da vera diva!

Gli indispensabili da spiaggia: l’abito leggerissimo

Per andare a prendere un gelato, per salire al volo dalla spiaggia, per fare due passi in paese dopo una giornata di sole: un abitino leggerissimo sarà comodo anche quando rientrerete dal mare. Non vi farà sudare e potrete indossarlo anche dopo il tramonto per un aperitivo fronte mare!

Gli indispensabili da spiaggia: scarpe comode non solo da spiaggia

Non solo flip flops, ma anche espadrillas in tela e rafia: da indossare in spiaggia, ma anche per strada, se decidete di andare a fare due passi in paese oppure semplicemente per sentirvi più “vestite” rispetto a quando indossate i semplici infradito.

#ConCosaLoMetto a cura di Angela Inferrera VEDI TUTTI GLI ARTICOLI