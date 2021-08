Gli accessori di Prada che ci faranno sognare il prossimo autunno

editato in: da

Tra gli accessori firmati “must have” dell’autunno inverno 2021/2022 spiccano quelli di Prada. Dalla classica pelle spazzolata al tessuto jacquard così caro a Miuccia Prada, le borse e le scarpe, si confermano la carta vincente per rendere sofisticato anche un outfit semplice.

Pezzi che, se scelti con personalità, riescono a cambiare la nostra immagine. Non lasciatevi tentare da soluzioni facili o scontate, puntate sulla vostra voglia di cambiamento e scegliete tutto ciò che vi valorizzi.

In cima alla lista dei desideri della prossima FW 2021 c’ è Cleo. Indossata da influencer e attrici, è l’iconica borsa di Prada che attinge agli archivi della Maison degli anni ‘90, un modello classico, ma proiettato nel futuro, dannatamente cool.

Con una base curva che quasi rimanda alla silhouette femminile, Cleo è una tracolla tanto elegante quanto versatile, conquista con la sua allure sofisticata ma al tempo stesso è solida e ben strutturata, in perfetto stile Prada.

Il massimo per questo inverno? Considerato che gli accessori bianchi saranno tra i protagonisti dei nostri look, la variante Cleo in pelle spazzolata bianca è un modello che illuminerà anche il cielo più plumbeo e donerà un tocco di personalità in più. Perfetta con i melange, si sposa bene con il rosa, il mid-brown, il grigio o il classico nero.

Per chi ama proposte sofisticate in aiuto arriva Cleo in maglia jaquard e pelle. Con i suoi disegni geometrici su fondo nero è perfetta per essere abbinata sia a tessuti stampati che monocolore. È originale e renderà più interessante anche il capo di abbigliamento più neutro.

Se amate forme più minimaliste ed essenziali, Prada ha pensato a Signaux, una borsa a spalla in morbida nappa. Nasce da un disegno che si ispira al triangolo offrendo nuove interpretazioni allo storico codice della Maison. La forma iconica è rivisitata anche nella pattina leggermente imbottita. Fatta per donne pratiche, Signaux ha un manico modulabile in pelle che può essere indossato in più modi.

Per un risultato super cool osate con il modello Signaux in color pavone o viola. Si abbina appieno alla palette di colori-moda 21/22, come il viola, il verde e il giallo.

La stagione invernale è piena di insidie, a proteggere le mani ci pensano i guanti in morbidissima nappa dal taglio classico, con una piccola tasca con zip che li rende contemporanei e cool. Di varie forme, la tasca è l’elemento moderno e utile, arricchisce un classico con un tocco di estro in più. Coloratissimi o dai toni scuri, è possibile sceglierli in versione corta o lunga.

Stringate e stivali con tacco e plateau super spessi. Un segno distintivo della nuova collezione calzature Prada, che li reinterpreta anche in tessuto o paillettes. Pezzi iconici, quasi da collezionare. Non passerete certo inosservate.