Gli abiti da sposa di Vera Wang per l’estate 2020

editato in: da

I suoi abiti sono tra i più indossati e citati dalle celebrità di tutto il mondo, tra armonia e contrasti, ed è subito meraviglia.

L’iconica Vera Ellen Wang, classe ’49, è nata a New York, ma dalle origini cinesi, ed è proprio questa mescolanza di oriente e occidente la chiave d’accesso alla bellezza delle sue creazioni.

Tra i tanti abiti ideati e venduti in tutto il mondo, il suo fiore all’occhiello sono gli abiti da sposa, indossati da importanti celebrità del mondo della moda e dello spettacolo come Chelsea Clinton, Karenna Gore, Ivanka Trump, Campbell Brown, Alicia Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham, Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Sharon Stone, Sarah Michelle Gellar, Hilary Duff, Uma Thurman, Holly Hunter, Kate Hudson, Khloe Kardashian e Kim Kardashian e prossimamente Anita Menna.

Ma Vera Wang, non è solo una stilista, è un personaggio cult che spazia tra le arti, è apparsa infatti, in una breve scena del film Una teenager alla Casa Bianca e in un episodio di Gossip Girl, dove ha interpretato sé stessa nel momento in cui il personaggio Blair Waldorf indossa un suo abito per il giorno del suo matrimonio. Inoltre è stata citata più volte nell’iconica serie tv Sex in the City ed è stata ripresa per pochi minuti in un episodio della seconda stagione della serie televisiva Ugly Betty, dove ha interpretato sempre sé stessa come stilista di Wilhelmina Slater. In Bride Wars, uno dei suoi abiti da sposa è il sogno nuziale delle due protagoniste Emma Allen e Olivia “Liv” Lerner, interpretate rispettivamente da Anne Hathaway e Kate Hudson.

E Vera Wang non finisce mai di stupirci, nella sua ultima collezione bridal i suoi volumi e contrasti di tessuti e colori ammaliano e seducono se possibile, ancora in modo più ipnotico.

Sono proprio gli abiti da sposa firmati Vera Wang per la primavera estate 2020 ad evocare i colori delicati e i profumi della Primavera.

La collezione infatti è un tributo al tulle, con i fiori che incorniciano ed esaltano tessuti impalpabili e nuances delicate, una ricetta dolce e profumata che da vita ad un Incantesimo d’amore, per una collezione che più romantica di così non si può.

Sensuale, affascinante, estremamente femminile, la sposa Vera Wang è leggiadra e seducente.

Come dei quadri Cubisti, i modelli di questa strabiliante stilista possono essere ammirati da più prospettive, opere d’arte che si celano dietro a tessuti vaporosi e pennellate di colore. Come sempre gli inserti degli abiti diventano il punto focale di tutto il vestito, inserti preziosi naturalmente, con i loro giochi di tessuto che accompagnano la sposa rendendola speciale sia vista davanti, che dietro, nel momento della cerimonia.

I tagli dei vestiti si ispirano allo stile impero, ma giocano anche sulle ampiezze, con gonne morbide e vaporose, corpetti asimmetrici in cui, è ancora una volta il fiore, il protagonista assoluto.

Eterea e moderna, sofisticata avvolta dal pizzo francese, alternato all’organza di seta, crepé e pizzo macramè, la donna Vera Wang nel suo giorno speciale è esaltata da creazioni lussuose e innovative.

In questo viaggio tra antico e moderno, per celebrare l’orine di tutte le cose, la natura, un soffio di vento e lo sbocciare di un fiore. Tra verde, rosa, color cielo, impalpabili sfumature dell’avorio, delicate come l’amore.

Sogno o realtà? E’ tutto vero, anzi… Vera Wang!