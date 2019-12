Gioielli con il nome per uno stile alla Carrie Bradshaw

editato in: da

Il 2020 si avvicina, ravviviamo dunque il nostro look con un gioielli di tendenza. E cosa c’è di più bello del nostro nome o di una frase a noi cara illuminata dall’oro o dall’argento?

Anno nuovo, gioiello nuovo

L’anno nuovo porta sempre con se nuovi propositi: dieta, palestra, viaggi… Tra questi però, c’è sempre la voglia di rinnovarsi, di trasformarsi in qualcosa di nuovo. E cosa c’è di meglio che iniziare proprio da un bel gioiello? Le tendenze dell’anno che sta arrivando, vedono un fantastico miscuglio di stili anni ’90 rivisitati in chiave moderna, come il ritorno alla collana o al bracciale con il nome. Insomma, quest’anno punteremo sulla personalizzazione.

Spazio al sentimento

Il dettaglio di prestigio con il nome, nostro o quello di una persona cara, oppure la scelta di una parola o una frase per noi ricca di significato, lascia lo spazio al sentimento, alla manifestazione di una sensibilità, che renderà sicuramente il nostro stile unico e significativo, la narrazione delle nostre splendide esperienze in questo magnifico mondo.

Collana con il nome

Insomma, abbiamo capito che quest’anno i nostri propositi in fatto di stile potrebbero iniziare dai gioielli personalizzati. Ma quali? La più quotata è la collana con il nome.

Le ricordate? Sono state lanciate nel mondo della moda da Carrie Bradshaw, con il suo stile ammiccante, nella mitica serie tv degli anni ’90 Sex in The City.

Quello stile è tornato prepotentemente alla ribalta e oggi vediamo sempre più star dello spettacolo portare al collo le targhette personalizzate con il proprio nome. Oggi però le catenine sono più corte, seguendo la moda delle collane girocollo, e i nomi stanno diventando più creativi, come l’uso di nomi dei nostri figli, degli animali domestici o i soprannomi.

La prima parola è mamma!

Che tu sia già mamma, o la maternità è nei tuoi progetti futuri, oppure vuoi semplicemente rendere un omaggio alla tua mammina, la parola è sempre la stessa, la più semplice e comune: mamma. Collana o bracciale, oppure semplice ciondolo, le declinazioni sono tante, come quelle dell’amore.

In vista del Natale perchè non regalare un gioiello con il nome? Di sicuro faremo centro!