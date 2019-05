Giacca e shorts abbinati: ecco l’ultimo trend street style

editato in: da

Se date un’occhiata ai vari social network, Pinterest in particolare, non avrete potuto fare a meno di notare un trend per la primavera estate che promette di andare alla grandissima: la giacca abbinata agli shorts, preferibilmente in tessuti naturali come il lino e in fantasia a righe o gessata. Vediamo un po’ come indossare questo abbinamento con stile.

Giacca e shorts abbinati: il top

L’ideale è riprendere uno dei colori della fantasia e va da sé che il bianco o l’avorio sono quelli che rendono meglio. Illuminano tutto il look in modo semplice, senza dover faticare troppo. Preferite tagli morbidi o tessuti che non si appoggiano troppo, come le magline, se non volete segnare l’addome. Quanto allo stile, minimal è meglio: farete risaltare il completo.

Giacca e shorts abbinati: gli accessori

In termini di bijoux, via libera anche a tanti braccialetti o anelli, perchè alla fine il taglio del completo è molto semplice. Il mio consiglio è, se decidete di indossarne tanti, che siano piccoli e tutti dello stesso colore (tutti in oro o tutti in argento o rose gold). Quanto alle scarpe, in un contesto più business, meglio mules o décolleté, ma non esagerate con i tacchi. Altrimenti, una sneaker bianca è sempre una scelta azzeccata.

Giacca e shorts abbinati: più chic

Per un pranzo di lavoro informale, un completo del genere è l’ideale. Portatelo con una borsa da giorno e gioielli piccoli. Ai piedi una stringata o una derby anche chiara sarà perfette.

Giacca e shorts abbinati: a pied de poule

Non esistono solo le righe. Anche un pied de poule va benissimo! In questo caso, l’insieme risulterà un po’ più formale, per via di questa fantasia che è meno rilassata rispetto alle righe. Optate per una borsa piccola, al gomito o a mano ed evitate la shopper. Ai piedi andranno benissimo le slingback, ma a tacco medio.