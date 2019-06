Giacca doppiopetto o monopetto: non importa, basta che sia un completo!

editato in: da

Se una volta si pensava al completo come a qualcosa di noioso, maschile e un po’ tristarello, beh, la musica è cambiata completamente. Il completo è un capo super trendy anche da donna, a patto che venga indossato in modo femminile e in versione street style. Ecco qualche idea per cominciare a portarlo più spesso.

Tendenza completo: color candy

Il color candy, ossia l’indossare i colori pastello in modalità color block, in primavera è sempre una buona idea. Unica raccomandazione: optare per tagli morbidi e sdrammatizzare con borse particolari (tonda va benissimo) e occhiali in tinta.

Tendenza completo: a quadretti Vichy

La fantasia Vichy non passa mai di moda (e personalmente la adoro). Un completo Vichy è senza dubbio un ottimo investimento, perchè può essere indossato anche spezzato. Il mio suggerimento, dal momento che si tratta pur sempre di una fantasia, è quello di non esagerare con il colore e optare per bianco, nero ed eventualmente un tocco di rosso.

Tendenza completo: morbido e safari mood

Se avete un fisico asciutto e siete alte, proporzioni morbide e colori safari (beige, marroni, sabbia) saranno perfetti anche andando verso l’estate. Se aggiungete le mules, sarete perfette anche ad agosto in città.

Tendenza completo: con t-shirt e sneakers

Sneakers e t-shirt sono sempre l’ideale per sdrammatizzare qualunque outfit: se li indossate sotto ad un completo, lo renderete immediatamente più portabile, provare per credere. In caso di t-shirt, stampata è meglio: sarà più sbarazzina.

Tendenza completo: doppiopetto

Se amate il doppiopetto, il completo sarà la vostra passione! Unica accortezza: per non renderlo troppo serioso, optate per colori chiari, anche color candy (vedere sopra) e fate in modo che il resto del look sia super sportivo: occhiali maxi, shopper e ovviamente sneakers o, addirittura, se siete il tipo, trainers o chunky sneakers.