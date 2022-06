Frange e frangette: il look boho arriva in città

Fonte: Velasca, Getty Images, Gaelle, Kaos frange e look boho chic

Le frange sono un dettaglio di stile che ormai è stato sdoganato anche per la città: ecco qualche idea di look per portarle con stile (e non sembrare scappate da un rodeo!).

Come portare le frange in città: l’abito

L’abito con le frange è un classico, diciamo che una delle cose più facili da portare. Per indossarlo senza effetto rodeo, l’ideale è quello di mescolarlo a pezzi distanti da questo contesto, come infradito raso terra o minibag coloratissime, ovviamente senza troppi fronzoli.

Come portare le frange in città: la borsa

Altro accessorio facile che molti che si avvicinano al concetto di frange tendono ad acquistare. Il look qui dipende molto dal tipo di borsa: se è in cuoio, in rafia, o in tessuto naturale ad esempio. In generale però il consiglio è sempre lo stesso: spezzate. Se la borsa è in cuoio, indossate capi di lino, se è in rafia, mettete una gonna di cuoio, proprio per decontestualizzare. E non dimenticate almeno un accessorio coloratissimo!

Come portare le frange in città: la gonna pareo

Personalmente, la vedo meglio al mare, che non in città, ma questo non significa che non possiate portarla. VI suggerisco, per una vostra maggiore comodità, di portarla con sotto un paio di shorts, in modo da potervi muovere senza pensieri. Potete abbinarla con capi ton sur ton per un look più sofisticato e, sempre per evitare l’effetto Texas, evitate accessori in cuoio, che richiamano un ambiente più da rodeo appunto.

Come portare le frange in città: XXL

Se le frange sono il vostro grande amore, allora potete portarle anche in versione XXL: un gilet ad esempio, con frange che arrivano quasi a terra (quasi, vi raccomando, evitate che strascichino, perché non è mai chic), da portare con pantaloni scampanati e occhiali da diva, se volete un look in stile Seventies.