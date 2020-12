Un piumino chiaro per risplendere d’inverno

Amanti delle tinte chiare anche d'inverno, questa gallery di piumini è tutta per voi. Grazie al loro potere riflettente i colori chiari illuminano. Se volete risplendere non c'è nulla di meglio che l'argento: il piumini silver è senza dubbio un must have dell'inverno, che qui vi proponiamo nella versione giacca a 3/4 firmata Add.