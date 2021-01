Mocassini, le scarpe che non passano mai di moda

Mocassini o loafers, calzature che si infilano senza bisogno di lacci e stringhe. L'invenzione la attribuiscono in molti agli indiani del Nord America. Negli anni Trenta un fabbricante di stivali li "copiò" e li lanciò sul mercato, inizialmente con scarso successo. Finché il mitico Fred Astaire, qualche anno dopo, li usò per ballare il tip tap. Negli anni seguenti si diffonderanno nel mondo diventando una calzatura senza tempo, entrando a far parte anche del guardaroba femminile.