Milano Fashion Week: tra digital e in presenza

Anche nella moda si cerca un nuovo modo di convivere con il coronavirus e Milano è stata in grado di organizzare un’edizione della fashion week in versione mista. Un’ edizione un po’ digitale e un po’ in presenza, ma con regole rigidissime. Ben 159 eventi in calendario tra cui 63 sfilate (41 in versione digital) perché la voglia di bello è tanta.