Una cosa è certa, mai più senza foulard!

Jackie Kennedy nel 1962 in vacanza ad Amalfi ha lanciato la moda del foulard tra i capelli e da quel giorno in poi, non è più stato un semplice accessorio, ma il feticcio di ogni diva. Lady Kennedy con dei grandi occhiali da sole sfoggiava una meravigliosa fascia di stoffa tra i capelli, sorridendo dalla costiera amalfitana e ancora oggi il il foulard, simbolo di seduzione e fascino, si indossa in mille modi. Basta aggiungere questo elegante dettaglio e il look diventa subito stiloso. Perfetto al mare ma anche in città! Per chi vuole avvolgersi dalla sensualità della signora Kennedy e prendere ispirazioni dai colori di Amalfi, non può che scegliere KINLOCH per dei foulard da non mettere solo al collo, ma ovunque ci porti la fantasia. ( foto KINLOCH )