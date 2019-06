Tailleur, i modelli top della primavera

Tailleur pantalone, gonna, elegante, da ufficio, da cerimonia, per il tempo libero. Se pensate sia un capo antiquato e passato di moda vi sbagliate! Da super elegante può anche diventare informale e sportivo, a seconda degli abbinamenti. Qui vi spieghiamo come scegliere il tailleur che fa per voi . Nella foto: completo spezzato Max&Co. Pantaloni carrot fit di twill fluido (119 euro) e blazer destrutturato di twill fluido (euro 229)