Forza, leggerezza e romanticismo alle sfilate di Milano

editato in: da

Salvatore Ferragamo ha celebrato la donna ispirandosi al coraggio, all’intelligenza e al carisma di icone del calibro di Virginia Woolf, Nancy Pelosi, Nina Simone e Michelle Obama.

La Maison ha portato in passerella una collezione capace di rappresentare tutte le anime della donna racchiuse in un solo corpo e lo ha fatto attraverso cinque mood ben definiti: la forza, che si esprime con i volumi delle giacche e delle mantelle e abiti e gonne in maglia metallica; la leggerezza, che troviamo nel cashmere dei capispalla e nella jungle print dei completi; il carattere, evidente negli abiti gessati, nelle gonne bustier e nelle camicie formali; il pragmatismo, che si evince dai piumini leggeri; e il romanticismo rispecchiato nella morbida ciniglia, nell’organza e nella seta degli abiti.

Romanticismo a gogò anche per Philosophy di Lorenzo Serafini, che racconta un’eleganza senza tempo capace di attraversare stili e mood senza mai rinunciare a quel tocco di classe che la rende unica. Musa ispiratrice della maison è Patty Pravo, il cui stile permea l’intera collezione.

Il prossimo autunno inverno del brand gioca con abiti di velluti, stampe iper femminili, fiorellini liberty.

“Ogni pezzo – spiega il direttore creativo del brand – è tinto o sfumato a mano, come i velluti di seta che immersi in colatura acquistano sfumature e nuance inedite. Ho voluto sperimentare molto con tecniche e materiali per creare capi dal sapore quasi vintage, dall’animo vissuto, come se fossero quelli di un guardaroba personale”.

Per Ermanno Scervino l’armonia è nei contrasti. Ed è per questo che lo stilista gioca la sua collezione sul dualismo e sulle infinite dicotomie dell’essere donna: fragilità e forza, frivolezza e severità si rispecchiano nei suit impeccabili e negli smoking più eleganti che lasciano il passo agli abiti fluidi, alle maglie avvolgenti e alle sensuali sottovesti in pizzo. I colori moda promossi da Scervino sono il bianco, il nero, il bianco & nero con tocchi di giallo, oro e azzurro e colori neutri.

E’ invece un tripudio di colori, con accenti neutri e picchi di verde acido e corallo, la collezione di Bottega Veneta. L’azienda immagina per il guardaroba femminile della prossima stagione invernale una serie di capi dalla linea pulita e lineare, con silhouette rigorose che, però, a tratti si lasciano travolgere dall’estro frizzante: una cascata di frange è pronta a movimentare una gonna lunga, una borsa o un cappotto fino alla caviglia, mentre il gioco divertito di un abito a sacchetto ricamato con paillettes porta brio e freschezza nel grigiore dell’inverno.

Gabriele Colangelo punta sui toni della terra per disegnare una linea il cui punto di forza è la vestibilità. Le linee sono morbide, i pantaloni ampi, gli abiti scendono soffici sulle curve e le maglie avvitate si allargano sui fianchi. Nulla stringe, nulla stressa, tutto è morbido e vellutato, anche i colori, che accarezzano lo sguardo con le loro tonalità calde e suadenti: il verde, i marroni, il grigio e il cammello sono, per Colangelo, protagonisti indiscussi della prossima stagione fredda.