Flower look in versione estiva: come abbinare i fiori in spiaggia

Il fiori sono una fantasia di cui ho parlato e scritto spesso, primo perchè mi piacciono molto, secondo perchè sono un pattern molto versatile, che sta bene a tutti, sempre se lo si sa scegliere adottando le strategie giuste. In versione estiva, l’abitino a fiori è un capo passe partout adatto sia alla città che al mare e che si può abbinare in tanti modi diversi a seconda del contesto. Vediamo come.

Flower look in versione estiva: con le ciabattine e il cappello in paglia

Va da sè che un look del genere è perfetto da utilizzare come copricostume, insomma, come abitino da spiaggia per quando magari non si va direttamene al mare, ma si passa prima a far colazione, poi in edicola a prendere il giornale, poi dal fruttivendolo e dal panettiere… in città è perfetto, senza cappellino di paglia, per le caldissime giornate d’agosto in cui non sappiamo cosa metterci.

Flower look in versione estiva: con il sandalo alto e la borsa di legno

Siete a caccia del look per una serata in spiaggia? Un abitino a fiori indossato con gli accessori giusti è l’idea perfetta: sostituite alle scarpe basse e alle ciabattine un sandalo alto, ma evitate le pochette a mano, che fanno troppo città, e preferite una borsa in legno leggerissima dentro cui mettere l’indispensabile. Lo stesso abitino potete mettervelo per la spiaggia dopo qualche giorno, con le infradito e la vostra borsa in paglia preferita!

Flower look in versione estiva: con le sneakers e la tracolla mini

Turiste in città? Un abito a sottoveste in fantasia floreale da abbinare alle sneakers è perfetto. Se avete caviglie sottili, potete optare anche per una sneaker alta, altrimenti andranno benissimo anche basse o in versione slip on.

Flower look in versione estiva: con la borsa di paglia e un sandalo estivo

E’ la versione da spiaggia dell’abito floreale che abbiamo appena visto per la sera: vedete quanto poco ci vuole a far cambiare completamente un outfit grazie agli accessori?