Fiori d’inverno: sì, ma come?

I fiori d’inverno sono ormai stati sdoganati da un pezzo. Piacciono, sono colorati e in più… permettono di riutilizzare un abito primaverile anche quando magari le temperature si abbassano. Se avete anche voi qualche abito a fiori nel vostro armadio e non volete relegarlo alla sola stagione estiva, ecco qui il post che fa per voi: alcune idee di look per poter indossare i fiori anche con il freddo!

Fiori d’inverno: con la giacca in pelle

Abito o gonna fiori con chiodo in pelle sono un’abbinata con cui andate sul sicuro. Se ci aggiungete bikers o anfibi, ottenete un look grunge da vere London girls! Come sempre, vi invito a non mescolare troppo, a non aggiungere troppi colori all’insieme. Il pezzo forte sarà l’abito: dategli più risalto possibile, abbinandolo a dalle sfumature più neutre.

Fiori d’inverno: attenzione agli accessori

Se volete rendere l’abito più girly, sostituite gli anfibi o i biker con stivali al ginocchio o cuissardes se la gonna è lunga e molto mossa, quindi ha lo spacco, ad esempio. In alternativa potete optare per ankle boots con tacco alto o basso se la gonna è lunga e le caviglie non sono il vostro punto di forza. Se invece volete esibire caviglie e polpacci, gli ankle boots andranno bene anche con la gonna più corta. Per quanto riguarda il colore degli accessori, non è obbligatorio coordinarli, anzi. Se li indossate in due sfumature diverse, ma che riprendano entrambe l’abito in qualche modo, sarete perfette (come Rosie Huntington-Witheley qui sotto).

Fiori d’inverno: per le freddolose

Se siete freddolose, potete optare per un look multilayer, quindi sovrapporre strati più pesanti, ad esempio un cardigan o un maglione in cachemire a coste. Se il punto vita è il vostro forte, potete segnarlo con una cintura, sia lasciando il maglione fuori, sia indossandolo dentro la gonna.