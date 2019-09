Mostra del Cinema: i best look di Venezia 76

editato in: da

La Mostra del Cinema di Venezia si avvia alla conclusione e come sempre la Kermesse del lido ci ha riservato dei look da capogiro. Quali sono stati i più belli? Devo dire che i look da giorno sono stati perfino più belli di quelli da sera: più azzeccati, più naturali, meno “troppo”, un rischio che sul red carpet c’è sempre. Eccone qui qualcuno tra quelli che mi sono piaciuti di più.

I best look di Venezia 76: Alessandra Mastronardi in Fendi

Total look Fendi per la madrina del festival, dagli occhiali alle scarpe, passando per la t-shirt oversize, i pantaloni palazzo side strap di un delizioso blu e la borsa da giorno. Alessandra ha indossato sempre look adattissimi alla sua figura e lo fa anche qui, sottolineando il punto vita, che è il suo punto di forza, e alzando il baricentro per allungare le gambe. Perfetta!

I best look di Venezia 76: Cristiana Capotondi in nero

Look elegantissimo per Cristiana Capotondi, che ha stregato il pubblico del red carpet anche con il suo abito glicine firmato Etro. Qui indossa un abito nero con la vita segnata in alto, in modo da allungare le gambe (proprio come Alessandra Mastronardi nella foto sopra!) e stacca completamente con gli accessori colorati. Gli occhiali sobri e semplici, sono Max Mara. Elegantissima!

I best look di Venezia 76: Sofia Resing in Philosophy

Uno dei look che ho preferito. La tuta tuxedo di Sofia Resing è un esempio di quanto si possano indossare con classe i pantaloni durante un red carpet senza necessità di strafare. Scollatura profonda, ma non vertiginosa, pantalone della giusta lunghezza, coiffure impeccabile. Perfetta.

I best look di Venezia 76: Lucy Boynton in Miu Miu

Lucy Boynton in Miu Miu è una bambolina! Il rischio dell’effetto confetto è dietro l’angolo, ma lei lo argina abilmente con la scelta di accessori metal. Il colore poi è perfetto per la sua carnagione chiara e si abbina alla perfezione a quello dei capelli. Deliziosa.

I best look di Venezia 76: Lily Rose Depp in Chanel

Che dire? Lily Rose ha senza dubbio ereditato la classe di mamma Vanessa (Paradis) e il fascino di papà Johnny (Depp). Elegantissima in Chanel, ha scelto un abito che metteva in risalto la linea delle spalle e il punto vita sottile, drappeggiando il seno che è un suo punto di debolezza. La ragazza promette molto bene!