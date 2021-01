editato in: da

Eva Green è una donna dal fascino magnetico. Il suo viso dalla pelle chiara come porcellana l’ha sempre resa perfetta per ruoli ambientati nel passato, da quello più lontano, come “300”, ad altri come quello di “Miss Peregrine” oppure di Vanessa Ives in “Penny Dreadful”, serie televisiva dai toni noir da poco sbarcata su Sky. Affezionata ai colori scuri, che per altro le stanno benissimo, ha uno stile ben definito: ecco la mia pagella dei suoi look.

Eva Green: la pagella dei suoi look: in Chanel

I suoi colori potrebbero essere quelli ideali per i look Chanel. La carnagione chiarissima e capelli scuri si abbinano perfettamente ai look in total black proposti dalla maison. La scelta della giacca doppiopetto corta con ampio rever abbinata al pantalone a vita alta è ideale per allungare la figura e slanciarla. Mi piace moltissimo anche l’acconciatura, ricercata ma non troppo, e il make up con il rossetto rosso acceso. Voto 8 e mezzo.

Eva Green: la pagella dei suoi look: in onde argentate

L’argento è senza dubbio il metal che più dona ad Eva e anche l’idea dell’abito tutto a onde e volute non è male, anche se il taglio del giro manica le fa spiovere un po’ le spalle. Quello che stona a mio avviso è l’acconciatura: troppo piatta e priva di volume, sminuisce il suo viso. Voto 7.

Eva Green: la pagella dei suoi look: in nero e rouches

Il nero è il colore di Eva, c’è poco da fare. Il taglio dell’abito è senza dubbio particolare, ma perfetto per la sua figura. Mette infatti in risalto il décolleté e sottolinea il punto vita, aprendosi poi in modo da valorizzare la linea delle gambe. Cosa non mi convince? I sandali. Questo genere di zeppa fa un po’ a pugni con lo stile dell’abito. Peccato. Voto 7.

Eva Green: la pagella dei suoi look: ai César

Qui anche il taglio dell’abito funziona, con la vita sottolineata dalla cintura a fiocco e le maniche arricchite da piume, che allargano le spalle. Peccato solo per quelle punte sulla scollatura: svuotano il décolleté rendendolo meno voluminoso. Voto 8.