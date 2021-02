editato in: da

Non so voi, ma io amo le espadrillas! D’estate sono una calzatura comoda e fresca, adatta a chi vuole aggiungersi qualche centimetro in tutta comodità, ma anche semplicemente a chi vuole portare una calzatura realizzata in fibre naturali. Vediamo qualche idea per indossarle con stile.

Espadrillas, come abbinare un classico estivo: la zeppa

Questo è in assoluto il mio modello preferito. È una zeppa comoda, perché ha un po’ di plateau nella parte anteriore che non costringe il piede a posizioni troppo difficili. Personalmente, le amo sotto a vestitini bon ton, anche bianchi o in Sangallo oppure in stampe un po’ anni Settanta, sia corti al ginocchio, sia lunghi e fruscianti.

Espadrillas, come abbinare un classico estivo: platform

Il sandalo platform è molto in voga quest’estate! Adattissimo a chi vuole allungare la figura senza dover mettere i tacchi, lo trovo perfetto sotto a pantaloni cropped o abitini in fantasia. Vi raccomando: si tratta in ogni caso di calzature casual, quindi poco adatte a cerimonie e situazioni formali.

Espadrillas, come abbinare un classico estivo: chiuse e basse

Bellissime anche in spiaggia al posto delle solite infradito, soprattutto se ci piace l’idea di avere ai piedi una calzatura realizzata in fibra naturale.

Espadrillas, come abbinare un classico estivo: versione sandalo

Da portare tranquillamente anche in città, perfino in contesti business (magari in caso di casual Friday). Vanno bene sotto ad un abito al ginocchio, ma anche sotto a pantaloni a sigaretta oppure cropped. Tenete presente solo un dettaglio: se solo allacciate alla caviglia, tendono a metterla in evidenza e a segnarla, quindi fate attenzione in questo senso. Se soffrite ad esempio di ritenzione idrica, non sono la scarpa ideale se dovete restare in piedi per molte ore.