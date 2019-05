Emma Watson: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Emma Watson ha stile, è un fatto. A parte rarissimi casi, è in grado di valorizzare perfettamente la sua figura, proporzionata ed esile, e sceglie sempre look super stilosi senza essere mai eccessiva, ma con fantasia e carattere. Vediamo qualche suo outfit da copiare!

Emma Watson, pagella del look: chiodo e mini

Emma ha una figura snella e gambe toniche: su di lei, la combo mini, t-shirt bianca e chiodo è perfetta! La scelta poi di una mini a quadri, per non cadere nel solito jeans, dimostra personalità e gran senso del gusto. Unica pecca? L’anfibio allacciato. In sè, la scelta è azzeccatissima, ma non le valorizza le gambe, accorciando la figura. Voto 8.

Emma Watson, pagella del look: blusa e stringate

Che dire? Un’interpretazione super del concetto di camicia bianca e pantalone a sigaretta! Emma è perfetta. mi piace tantissimo anche la scelta della stringata e delle collane sottilissime girocollo. Anche i capelli morbidi le stanno benissimo. Forse avrei osato con un trucco più brillante: un rossetto rosso qui ci stava tutto. Voto 9.

Emma Watson, pagella del look: cappotto e sock shoes

Le sock shoes non sono una scarpa facile, anzi. Emma le porta bene, con un abito dal taglio pulitissimo e un cappotto lungo. Cosa mi piace di più? L’aver scelto un look così semplice da adattare ad una calzatura così complicata. Voto 8.

Emma Watson, pagella del look: tailleur e sandali

Questo punto di verde dona moltissimo ad Emma, ma la fantasia fa un po’ tenda della nonna. Peccato, perchè il tailleur in quel colore abbinato alla clutch trasparente e ai sandali gialli a contrasto è una combinazione perfetta. Altro dettaglio poco riuscito: gli orecchini a cerchio. Vista l’occasione (un meeting all’Eliseo per il G7), avrei optato per un semplice e più piccolo orecchino da lobo. Voto 7.