Eletto il colore Pantone 2020: è il Classic Blue

Dopo l’Ultraviolet e il Verde Greenery, Pantone ha eletto il colore dell’anno e, per il 2020 è toccato al Classic Blue, una bellissima tonalità di blu caldo e rassicurante, che possiamo davvero abbinare in tanti modi diversi e che abbiamo già visto spopolare sulle passerelle della spring summer 2020.

Pantone 2020, Classic Blue: la presentazione multisensoriale

In perfetto stile Pantone, questo colore è stato oggetto di una superpresentazione multisensoriale che ne ha evidenziato gli aspetti di colore rassicurante, evergreen e adatto a qualunque tipo di uso, dall’home décor, alla moda, alla bellezza, perché può essere declinato in mille modi diversi. Pensiamo semplicemente ai riflessi che può assumere a seconda del tessuto che lo vede protagonista: più o meno luminoso, metallico, avvolgente…

Pantone 2020, Classic Blue: dalle sfilate al nostro armadio

E ora veniamo a noi: fashion time! Sulle passerelle della Spring Summer 2020 questa sfumatura è stata già colta, apprezzata e declinata da molti stilisti. Basti pensare che questo colore, classico appunto, è anche quello dei blue jeans, che saranno un super must per la prossima stagione e che, come sapete, stanno bene praticamente con tutto.

Pantone 2020, Classic Blue: abbiniamolo!

Se invece vogliamo abbinarlo, che colori possiamo preferire? Personalmente, io sono una gran fan del mix nero e blu, di cui ho parlato anche nel mio blog con un articolo dedicato. Se invece preferite staccare, allora optate per tonalità cariche come quelle del rosso e del bordeaux, che con il blu sono un classico vincente. Anche toni analoghi come quelli del verde possono stare molto bene, soprattutto nella nuance verde bosco. Per chi invece volesse un’extra dose di carica, allora è meglio optare per i toni più strong del giallo, anche in versione giallo senape. Un ultimo consiglio: il blu, essendo un colore scuro, tende ad assottigliare la figura. Al momento di scegliere dove posizionarlo nella vostra fisionomia, ricordatelo!

Pantone 2020, Classic Blue: capi iconici in blu

Qualunque capo, anche quelli più iconici, sono meravigliosi in blu: basti pensare alle classiche gonne Chanel o alle stiletto vertiginose Pigalle di Christian Louboutin. Capi che declinati in questa tonalità, si affiancano ai modelli evergreen: per un tocco di classe super chic da aggiungere al nostro armadio!