Eleganza e leggerezza per la Pre-Fall 2020 di Salvatore Ferragamo

Attualizzare il proprio stile rimanendo fedele ai propri codici e ai propri colori? E’ stata questa la sfida della collezione Pre-Fall 2020 di Salvatore Ferragamo.

Paul Andrew è riuscito a trovare il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione e il risultato è un perfetto connubio tra eleganza e leggerezza.

La Pre-Fall 2020 sarà disponibile già da maggio e questo spiega le atmosfere estive e colori caldi e seducenti, scelti dal brand come preludio di una lunga estate all’insegna del piacere. Andrew si è lasciato ispirare dai colori che rievocano le locandine turistiche sulla Sicilia in stile Art Déco. “Adoro quei luoghi e la sensazione di calore sulla tua pelle”, ha detto lo stilista.

I dettagli della collezione

La collezione Salvatore Ferragamo è quindi un inno ai colori e alla cultura italiana, un caleidoscopio di creatività e di personalità. Paul Andrew ha infatti dichiarato: “Questa collezione nasce dal mio apprezzamento per la cultura italiana e le sue mille espressioni. L’Italia si rivela una grandissima fonte d’ispirazione: ogni volta che mi guardo attorno scopro qualcosa di nuovo”.

Colori, texture, silhouette e stile sono sapientemente combinati per ottenere contrasti che si completano. Per mettere in risalto il fascino italiano, infatti, Andrew ha puntato sulla semplice formalità e l’intramontabile eleganza classico-casual: sagome snelle e linee sartoriali formali sono attenuate dalla morbidezza dei tessuti mentre l’informalità dello sportswear è accentuata da stampe e da materiali ricercati.

Paul Andrew è riuscito a trovare anche il giusto equilibrio tra femminile e maschile con un approccio stilistico semplificato nel quale le stesse forme spesso si sovrappongono, senza fare riferimento alla modalità senza genere, in modo da collegare le due collezioni.

E ancora: dettagli scultorei, tessuti fluidi e tecniche artigianali si intrecciano secondo i canoni della tradizione Ferragamo. Insomma, la Pre-Fall 2020 è una collezione toe-to-head che riflette appieno l’appeal tutto italiano di Ferragamo.