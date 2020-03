editato in: da

Eleganti e originali, le borse mosaico saranno il punto d’attrazione del vostro look.

La borsa da sempre è stata uno dei focus dei look più curati, ma quest’anno è assolutamente la protagonista, la primadonna di ogni nostro outfit.

Costosa o low cost, classica o moderna, la parola d’ordine per la nuova stagione è: stupire!

Perchè non farlo con un dettaglio che fa impazzire anche nel design, parliamo dell’effetto mosaico.

Alviero Martini 1ª Classe Lancia la nuova LINEA MOSAIC

Nella linea Mosaic si rintraccia una nitida immagine delle decorazioni parietali di tradizionali palazzi e storiche Moschee di Casablanca. La proposta di pelletteria è contraddistinta da un micro-pattern che riproduce proprio quei mosaici, declinato su modelli di varie shapes e grandezze, tutti segnati da una nappa a stampa Geo e arricchiti dal nuovo logo 1ªC delle finiture.

Un viaggio nel Marocco, nella tradizione che incontra la contemporaneità, la vivacità di stampe e colori mixati alla monocromia di alcuni bianchi edifici antichi. Qui Alviero Martini 1ªClasse ha trovato l’ispirazione riportata nella sua collezione per la stagione primavera-estate2020.

Desigual taglia, scompone e ricrea

Anche l’originalissimo brand spagnolo vuole stupirci con impensabili mosaici che disegnano spirali, ricami, diagonali che sembrano indicarci la via di un sogno lucido. Sportive e classiche, le borse Disigual sono anche floreali, ad effetto rettile, con le forme a tracolla per una donna giovane e dinamica.

Bottega Veneta e il suo lussuoso intreccio

Contemporanea e immediata, la silhouette squadrata della nuova clutch BV Snap di Bottega Veneta, coniuga materiali naturali con il lussuoso Intreccio Cabat Nappa 19. Ogni singola chiusura è ricavata da un unico blocco di Radice di Tuja, che viene poi lucidata a mano e rifinita con accenti in oro e argento.

Ebbene sì, chi dice borsa dice… mosaico!