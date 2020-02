E poi arrivano i pois, il trend della primavera

editato in: da

Chi ha l’occhio un pochino attento verso le tendenze moda se ne sarà accorto: i pois sono il trend della prossima stagione. Hanno cominciato ad occhieggiare dalle vetrine dei negozi, li abbiamo visti sulle passerelle e le influencer hanno già cominciato a proporceli! Ecco qui per voi qualche idea a tema pois.

Pois, il trend della primavera: sulle passerelle

Balenciaga, Balmain, Celine, Jean Paul Gaultier, Moschino sono solo alcune delle maison che hanno incluso i pois nelle loro collezioni Spring Summer. I colori sono i più vari: dal classico e intramontabile bianco e nero alle sfumature più forti, come azzurro, rosso, verde, blu, turchese con i pois ovviamente a contrasto.

Pois, il trend della primavera: sullo street style

Il super must have? I pois bianchi e neri abbinati a pois neri e bianchi con accessori in pendant spopolano. Il mio consiglio è… evitare il pot pourri! Questo genere di look funziona sempre, ma solo sulle riviste. Personalmente, vi suggerisco di scegliere un solo capo a pois e di abbinare il resto dei capi e degli accessori al colore del pois o di staccare completamente. Ad esempio, nel caso di pois bianchi su fondo nero, gli accessori bianchi saranno perfetti, ma anche rossi, o gialli, in modo da spiccare sul look.

Pois, il trend della primavera: l’abbigliamento

Camicie, pantaloni, abiti… il pois è un classico: l’unico accorgimento a cui dovete stare attente è che il pois largo allarga, mentre quello più piccolo tende a rimpicciolire. Tenete presente questo quando decidete che capo a pois indossare: ad esempio, se avete seno o addome importanti, preferite bluse a micropois, al posto di pois più larghi.

Pois, il trend della primavera: accessori a pois

Ebbene sì, anche gli accessori la prossima primavera saranno a pois! Scarpe, borse, ma perfino occhiali, ombrelli, foulard… insomma, non avere scuse: gettatevi in mezzo ai pallini!