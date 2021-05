Dior, collezione fall 2021: un’ode alla gioia

editato in: da

L’autunno, con i suoi mille colori caldi, ha ispirato la collezione Autunno 2021 immaginata da Maria Grazia Chiuri. Il risultato? Capi unici e ricchi di energia, dal sapore pop e gioioso.

Le immagini ultra colorate della campagna donna Dior Fall 2021, scattata da Bigitte Niedermair, diventano il punto di partenza per una nuova auto-affermazione.

La collezione vuole raccontare quelle donne che amano osare, con tonalità pungenti e sensuali giochi di trasparenze. Non mancano poi i tessuti lucidi, l’intramontabile animalier e le note di colore shocking per sorprendere.

In particolare, il leopardato Mizza sembra tornare prepotentemente alla ribalta, disegnando motivi iconici su pezzi storici quali le iconiche borse Lady D-Lite e Dior Book Tote.

Un tributo a Mizza Bricard, una delle Muse leggendarie di Monsieur Dior. Una donna forte, eccentrica, capace di vestire in modo stravagante, innamorata delle stampe animalier portate con vistose perle, anche di giorno.

Non manca la pelle, tessuto preferito di chi vuole concedersi un look aggressive e anche vagamente retrò. L’iconica borsa Dior Caro si ricopre di pelle di alta qualità, con finiture black e un look intenso.

I veri protagonisti della collezione restano comunque i colori, vivi, accesi, segno di una ritrovata energia a seguito di un periodo grigio che ha messo in ginocchio il mondo intero. I capi esprimono radiosità, voglia di andare avanti, comunicando una rinnovata sicurezza.