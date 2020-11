Denim reloaded: ecco come si porta il jeans quest’autunno

editato in: da

Il denim è un vero e proprio must have, è quasi impensabile un guardaroba senza nemmeno in capo in jeans: che sia il classico pantalone, la camicia o un abito in chambray, è un elemento talmente versatile che è quasi un obbligo averlo nell’armadio! Come ogni stagione, viene interpretato in modo diverso, sia dalle grandi maison, sia dallo street style. Ecco un post dedicato alle tendenze di questa stagione e a qualche consiglio di shopping per voi a tema denim!

Denim reloaded: sulle passerelle

Lungi dall’essere rivisto in modo classico, il denim quest’anno viene reinterpretato anche sotto forma di blazer e gonne asimmetriche con balze e rouches, come sulla passerella di Max Mara. Piccolo inciso: trovo che la combinazione blu, grigio e denim sia meravigliosa!

Denim reloaded: street style

In versione street style, il denim viene interpretato in modo abbastanza classico, ma con grinta: quindi sì al jeans, soprattutto dal taglio dritto, in lavaggi chiari o proprio indaco, abbinati a giacche più particolari: rouches, applicazioni e patches la fanno da padrone.

Con il denim va bene praticamente tutto in termini di colore, è difficile sbagliare. Il solo consiglio che mi sento di darvi, come sempre, è quello di non mescolare troppo, per evitare l’effetto Arlecchino.

Denim reloaded: shopping list

Il jeans flared è un classico da rivisitare in chiave moderna. Il taglio flared, da indossare strizzando l’occhio agli anni ’70, è una scommessa vincente.

Al posto della classica camicia in denim, perché non optare per un abito? Da abbinare ad anfibi e chiodo in pelle per un gusto super rock.

Sotto al denim, che biancheria mettere? Il jeans è un tessuto coprente, quindi la biancheria non si vede: potete osare anche un ton sur ton sui toni dell’azzurro o dell’indaco. Un completo va bene (vi raccomando: coordinato), ma anche un body fa la sua figura!