Costume monospalla: ecco il trend dell’estate 2019

Il costume monospalla quest’anno sembra essere un super trend. Ma sta davvero bene a tutte? Vediamo i pro e i contro di questo modello swimwear.

Costume monospalla: a chi sta bene

Il costume monospalla ha il vantaggio di aiutare a distrarre l’attenzione se avete spalle particolarmente ampie e fisico androgino. Le linee oblique infatti aiuteranno a bilanciare la parte alta del corpo. Per quanto riguarda le fantasie e i colori, se volete minimizzare le spalle, l’ideale è puntare su toni scuri, al posto di quelli chiari che hanno un effetto ottico dilatante.

Costume monospalla: per i fisici tonici

Se avete un fisico particolarmente atletico, potete optare anche per un intero con oblò e aperture, perchè metteranno in risalto la muscolatura scolpita. Viceversa, se il vostro fisico è morbido, meglio scegliere interi senza trafori e lavorazioni di questo tipo, preferendo un tessuto uniforme.

Costume monospalla: sorregge il seno?

Il costume monospalla esiste sia in versione intero che bikini ed è stato proposto un po’ da tutti i brand swimwear quest’anno. La domanda che chi ha un seno morbido si starà facendo è: “sorregge bene?”. La verità è che, avendo una spalla sola, non potrà sostenere quanto un reggiseno con la doppia spallina o legato dietro il collo, proprio perchè la costruzione del costume è completamente diversa. Se avete molto seno e adorate questo costume, l’ideale è sceglierne no che abbia la spallina larga e sia realizzato in un tessuto solido e spesso, che aiuterà a sorreggere bene il peso del seno.

Costume monospalla: la sgambatura

Come regolarsi con la sgambatura? Sia che si tratti di un bikini, sia che sia un intero, la regola è sempre una: più il costume è sgambato e più allungherà le gambe. Attenzione solo ad una cosa: se già è scenografica e costruita la parte sopra, in caso di bikini, fate in modo che quella sotto sia basic, in caso di intero, evitate costruzioni troppo complicate.