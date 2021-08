Copricostumi in città: un po’ di mare anche dopo le vacanze!

editato in: da

Alzi la mano chi è tornata dal mare super abbronzata e avrebbe ancora tanta voglia di esibire la sua abbronzatura anche in città! Non temete: farlo in modo chic ed elegante è possibile: ecco qualche idea di look per voi.

Copricostumi in città: l’abito boho chic

L’abito boho chic è un grande classico estivo, ma anche a settembre può funzionare benissimo, soprattutto se siete ancora belle abbronzate. Se al mare lo indossavate con infradito capresi o sandali francescani, in città potete portarlo con sneakers bianche e un bel giubbino di jeans: per tutto settembre sarete bellissime!

Copricostumi in città: l’abito asimmetrico

Perfetto per una serata fuori, l’abito asimmetrico starà benissimo con stivali texani anche alla caviglia e una pochettina ladylike. Andateci piano con tutti gli altri accessori: l’effetto too much è dietro langolo.

Copricostumi in città: l’abito svolazzante e leggerissimo

Se avete avuto l’accortezza di sceglierlo in un colore non sgargiante, ma in tonalità autunnali, potrete indossarlo fino ai primi freddi, insieme ad un paio di mules flat o ad un paio di sneakers.

Copricostumi in città: l’abitino corto

Se le gambe sono il vostro punto di forza, potrete metterlo con anfibi o biker boots e magari una giacca in pelle nera, corta alla vita. In alternativa, se siete freddolose, potete optare per un maxi cardigan tricot e completare il look con un paio di stivali in pelle sopra il ginocchio.

Copricostumi in città: il top floreale

Il top floreale che usavate come maxi maglia con gli shorts in spiaggia sarà graziosissimo con un paio di pantaloni cropped leggeri, in cotone o lino, dal taglio ampio, che potrete portare con sneakers basse, ma anche con uno stivaletto alla caviglia. Sulle spalle, potete mettere un cardigan colorato, o anche una giacca in denim.