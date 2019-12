Come rendere moderno un look rétro: consigli facili

editato in: da

Con il post di questa settimana rispondo a Susanna che mi chiede consigli su come rendere attuale una camicia che era della nonna. Vediamo se riesco a darle qualche idea di look facile!

Come rendere moderno un look rétro: premessa

Tocchi vintage in qualsiasi look si sono visti praticamente su tutte le passerelle. Richiami a stili di altre epoche che andavano dai capi spalla agli accessori, ai cappelli alle borse… Ce n’è davvero per tutti i gusti. Cosa significa questo? Beh, è la parte migliore: vuol dire che questa commistione di look tra vecchio e nuovo è super attuale! Quindi, ci basta cercare l’epoca storica che più ci assomiglia e adottarla per il nostro look quotidiano.

Come rendere moderno un look rétro: idee dalle sfilate

Guardate ad esempio i look qui sotto. Il primo, quello di Alberta Ferretti, ricorda quello degli ufficiali, con tanto di bottoni dorati e frange sulle maniche. Come renderlo più portabile? Come sempre basta spezzarlo, mettendo ad esempio un jeans al posto del pantalone in pendant.

In caso invece di pizzi e trine, quindi nella situazione di Susanna, la soluzione è cercare di decontestualizzare. Se non vi sentite a vostro agio in un total look d’epoca, spezzate. Optate per una gonna tartan, a frange e volant. Ovviamente, parliamo di outfit a basso tasso di timidezza. Il trucco strong completa il tutto.

Come rendere moderno un look rétro: in pratica

La pratica è più facile di quello che pensate: un’idea potrebbe essere quella di abbinare ad una camicia con il collo a fiocco una gonna a matita e un paio di scarpe kitten heels, in stile anni Quaranta, ma attualissimo anche oggi. Oppure abbinare un basco à la française o una cloche ad un cappotto con il collo di volpe, per un look anni Venti. Effetto scenico assicurato!