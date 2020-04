Come portare la camicia a 50, 60 e 70 anni

editato in: da

Chi mi segue sui miei canali saprà già cosa risponderò a questa domanda: sì! La camicia bianca è un classico che non può mancare nel guardaroba, uno dei capi che io considero la base della capsule wardrobe, cioè lo scheletro del nostro armadio. Gli indispensabili, insomma. Non importa quale sia la vostra età: la camicia bianca si indossa sempre, dall’infanzia fino a dopo gli anta!

Come portare la camicia a 50 anni: Cindy Crawford

Se dovete scegliere un colore, optate per il bianco: è un basico che sta bene con tutto, semplice e adatto praticamente a tutte. La vera sfida sarà trovare il modello che più si adatta a voi, alla vostra personalità e al vostro fisico. Guardate Cindy Crawford: l’ex modella, 54 anni, porta con gran classe la camicia bianca sotto ad un chiodo in pelle e la abbina ad un semplice paio di pantaloni neri.

Come portare la camicia a 60 anni: Ines de la Fressange

Anche a 60 anni la camicia bianca è un vero must have. La pensa così anche Ines de la Fressange, 62 anni, icona di stile, che la porta spesso e volentieri abbinata in mille modi: dei jeans, ai pantaloni basic, sotto ad un blazer, ad un pull o ad un blouson in pelle. Semplice e chic.

Come portare la camicia a 70 anni: Benedetta Barzini

Stile e classe non tramontano con il passare degli anni: basta guardare Benedetta Barzini, 73 anni, un passato da modella, professione che continua anche oggi come modella over 50. Guardate come indossa qui la camicia bianca: con una giacca color senape e un pantalone morbido che ricorda quelli degli anni ’20. Come sempre, lo stile è nei dettagli: la borsa dalla tracolla rossa, le scarpe bicolore. Da copiare!