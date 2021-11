Mini gonna, maxi stile: ecco come indossarla in autunno

Ciao Angela, ho delle belle minigonne che mi piacerebbe mettere in autunno: mi dai un consiglio su come portarle?

La minigonna è un capo che normalmente viene relegato all’estate, perché in autunno e in inverno fa troppo freddo per poterla portare. In realtà, con i dovuti accorgimenti, se le gambe sono il vostro punto di forza, potete indossarla tutto l’anno!

Come indossare la minigonna in autunno: con le calze

Se siete freddolose, non avete molta scelta: le calze diventeranno le vostre migliori amiche! Personalmente, le preferisco coprenti, anzi, coprentissime, 80 o 100 denari. Adesso vanno molto anche quelle un po’ più velate, che, se portate in modo rock con anfibi o bikers possono essere molto glam. Altrimenti, a meno che non vogliate un look decisamente bon ton (ma anche un po’ âgée, a mio avviso), se le indossate, evitate le décolleté.

Come indossare la minigonna in autunno: con i kombat boots

Decisamente è il modo più cool e forse anche uno di quelli che preferisco. Onestamente, i kombat boots mi piacciono in versione un po’ meno carenata rispetto a quelli della foto sotto, ma il concetto è analogo. Potete sceglierli alti al ginocchio, oppure al polpaccio, ma solo se lo avete sottile e affusolato. Se siete freddolose, collant e via!

Come indossare la minigonna in autunno: con gli anfibi

Se volete sdrammatizzare un look bon ton, gli anfibi sono la scelta giusta. Anche il completo più girly e da principessina ne esce decisamente più grintoso. Rispetto al look proposto nella foto sotto, spezzate con un capo colorato, in modo da evitare l’effetto “completino”.

Come indossare la minigonna in autunno: mix and match

La divina Olivia (Palermo) insegna: il mix and match con un tocco di glitter funziona sempre! Se volete essere davvero cool, mettete un paio di mocassini, anche chunky, e scegliete una borsa piccola da portare a mano. Sarete perfette!

Come indossare la minigonna in autunno: con il piumino

Credo che questo di seguito sia il look che preferisco: Caroline Daur in genere ci azzecca! Il piumino XXL portato sopra ad un look total black nero con minigonna, stringata chunky e gamba nuda è super. Ok, ci vuole una certa resistenza al freddo, ma l’effetto finale è super!