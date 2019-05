editato in: da

Le righe sono una fantasia intramontabile, che può essere indossata davvero da tutti… sapendo come farlo! Andando verso la primavera estate, teniamo presente qualche idea di look a cui ispirarci per portare questo pattern che non stanca mai.

Come indossare le righe, ecco qualche idea di look: premessa

Tenete presente che le righe sono una fantasia insidiosa: portatele nella parte del corpo su cui volete attirare l’attenzione tenendo presente questo:

più larghe sono le righe e più allargano righe verticali allungano, righe orizzontali allargano

Passando ad un paio di esempi pratici: se avete molto seno o l’addome morbido, evitate la marinière a righe orizzontali. Se avete invece baricentro basso, andranno benissimo pantaloni a righe verticali e a vita alta.

Come indossare le righe, ecco qualche idea di look: i pantaloni

Se le gambe sono il vostro punto di forza, potete optare anche per una riga larga e per un taglio asciutto. Viceversa, se non volete attirare l’attenzione sulle gambe, meglio una riga piccola e sottile (oppure indossare quanta fantasia su un’altra parte del corpo!).

Come indossare le righe, ecco qualche idea di look: la camicia

La camicia a righe è uno dei miei capi preferiti: così effortless chic da poter essere indossato praticamente con tutto! Portatela con la gonna a matita a vita alta se avete un fisico a clessidra, con jeans a vita regolare e infilata dentro solo davanti se siete un fisico a rettangolo.

Come indossare le righe, ecco qualche idea di look: la classica marinière

La marinière è un classico che ho sempre amato. Come scrivevo sopra, se siete un fisico a mela, quindi con addome e seno morbidi, il mio consiglio è quello di preferire una riga molto sottile, se non potete fare a meno della marinière (come me!). Anche optare per un fondo scuro con la riga chiara, invece del fondo chiaro con riga scura è un’ottima strategia.