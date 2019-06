editato in: da

L’animalier è una fantasia che spesso divide, ma che in realtà è più semplice da indossare di quanto si creda. Con questo post vi darò qualche consiglio semplice e pratico per cominciare a portare questa fantasia con più disinvoltura e stile!

Come indossare l’animalier, consigli di stile: l’accessorio

Se siete alle prime armi, partite da un accessorio: una cintura, un paio di mules, una ballerina, una décolleté leopardata, n alternativa, anche una envelope bag o una pochette. L’importante è abbinare il capo ad un look neutro, quindi andranno bene tutte le sfumature dei neutri (grigio, avorio, bianco, nude), il denim, il bianco e il nero.

Come indossare l’animalier, consigli di stile: la blusa

La blusa fa per voi se siete già un pochino più esperte sul tema animalier. Per me il capo principe con cui abbinarla resta il denim, da completare poi con accessori neri e, se volete il tocco di colore, un bel rossetto rosso acceso. Attenzione però che accessori e trucco non siano troppo appariscenti.

Come indossare l’animalier, consigli di stile: l’abito

In primavera estate l’abito animalier fa sempre la sua figura. Potete portarlo con il chiodo in pelle, con uno spolverino destrutturato nei toni del nero o che riprenda i colori della stampa. Scarpe basse, vi raccomando, per evitare l’effetto pantera e borsa grande da giorno. In alternativa, un tocco di rosso: spezza e illumina il tutto.

Come indossare l’animalier, consigli di stile: la gonna

La gonna animalier è un capo relativamente semplice, ma basta un attimo per renderlo da chic kitsch. Per abbinarlo, anche qui optate per i ton sur ton, per linee morbide e scivolate, niente di aderente o troppo fasciante. Completate il look con accessori in tinta unita sui toni della stampa e preferite un trucco neutro e basic.