Come indossare la stampa camo: idee di look

editato in: da

La stampa camo, abbreviazione di camouflage, cioè quella fantasia che ricorda le tute mimetiche dei soldati, è grintosa, super strong e, diciamolo, molto maschile. Come fare per renderla femminile ed indossarla con stile? Vediamo insieme qualche idea di look.

Come indossare la stampa camo: con toni neutri

Dal momento che la stampa camo andrà alla grande questo autunno, tanto vale partire in anticipo e farsi trovare preparate: grigio, nero, denim e colori neutri saranno l’ideale per smorzare questa fantasia. Anche gli accessori sono importanti: per un look casual, sneakers basse, magari chiare, e una shopper da giorno andranno benissimo.

Come indossare la stampa camo: con i tacchi

Se volete rendere femminile questa fantasia, il modo migliore è farlo con l’accessorio femminile per eccellenza: i tacchi! Un sandalo o una décolleté abbinati ad un top renderanno motlo più stiloso un pantalone mimetico.

Come indossare la stampa camo: con un tocco di colore

Altra opzione per aggiungere femminilità: metterci un po’ di colore, se è al neon ancora meglio, dal momento che anche il fluo sembra non voler mollare la presa. Un chiodo in pelle aggiungerà il tocco di grinta in più.

Come indossare la stampa camo: come se fosse nero!

C’è poi un’ultima opzione che secondo me funziona sempre: pensate al camo come se non fosse una fantasia, ma come se fosse una tinta unita basica, tipo il nero. Ovviamente la condizione essenziale è che il resto del look sia super semplice! In questo modo andrà benissimo anche un cappotto mimetico su un paio di pantaloni color kaki e una t-shirt bianca. Scommettiamo che farete un figurone?