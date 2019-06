Come indossare la pelliccia: ecco qualche idea di look

editato in: da

La pelliccia è un must invernale. Da più di qualche stagione ormai, le pellicce, soprattutto in versione eco, fanno bella mostra di sè nelle vetrine di qualunque negozio, dalle catene fast fashion alle boutique di alta gamma e lusso. La pelliccia piace, c’è poco da fare… e lo ammetto, piace molto anche a me (quella eco, s’intende). Il timore che un po’ tutti hanno, è quello che la pelliccia invecchi. Beh, visto il ritorno in chiave super trendy di questo capo, direi che è un timore infondato! Vediamo qui qualche esempio.

Come indossare la pelliccia: corta, a pelo lungo e colorata

Quando la pelliccia è colorata, il resto dei toni dev’essere il più neutro possibile: via libera quindi al total black, che io, sulla pelliccia, preferisco al total white, con cui il rischio “effetto regina delle nevi” è decisamente più elevato. Un’altra alternativa è sempre quella del denim e dei colori neutri, come il bianco. Idem dicasi per gli accessori.

Come indossare la pelliccia: lunga, a pelo corto e colorata

Qui vale la stessa regola della pelliccia a pelo corto, anzi, forse il look pulito e minimal è ancora più necessario. Anche il grigio è un’ottima alternativa al nero: è un colore molto sottovalutato e che invece, soprattutto con i toni squillanti, sta benissimo perchè aiuta a smorzarli. Il mio consiglio per quanto riguarda i colori (a parte quello di indossare il nero, che sta con tutto) è quello di abbinare tra loro i colori complementari oppure di schiarire il look ulteriormente con i colori pastello.

Come indossare la pelliccia: arricciata in mongolia

Il mongolia è un tipo di pelliccia arricciato, molto soffice (che esiste ovviamente in versione eco), che a me ricorda gli anni ’70. Personalmente mi piace moltissimo indossato in versione un hippy chic, con jeans flared e bluse morbide, ma l’alternativa super posh, come nella foto sotto, non mi dispiace affatto.