Come indossare la gonna in pelle midi: ecco 4 idee

La gonna in pelle è tornata alla grande: oltre ad averla vista sulle passerelle, la vediamo già per le strade addosso alle influencer. Ecco quattro idee per voi per indossarla con stile fin da adesso!

Premessa

Piccola premessa: attenzione perché la lunghezza midi non è facilissima. A meno che non abbiate baricentro alto, quindi gambe lunghe e busto relativamente corto, il rischio è quello di accorciare la figura, a maggior ragione se indossate stivaletti alla caviglia che difficilmente slanciano. Come fare? In linea di massima, preferite scarpe basse sul collo del piede, oppure, viceversa, stivali al ginocchio, ma non tagliate il polpaccio in nessun modo. Cercate di alzare il baricentro con modelli a vita alta oppure giocate di sovrapposizioni con capi over.

Come indossare la gonna in pelle midi: 1. plissé

Il modello plissettato è molto fine e anche molto furbo se il punto vita è il vostro punto di forza, ma non volete segnare i fianchi. Per un look easy, portatela con una t-shirt stampata e con un paio di sneakers: l’effetto sarà super cool!

Come indossare la gonna in pelle midi: 2. con gli stivali al ginocchio

A proposito di stivali, ecco qui sotto un’idea per indossarli con la gonna midi: in questo modo create continuità nella figura ed è più facile allungarla e slanciarla, anche se lo stivale non ha il tacco alto.

Come indossare la gonna in pelle midi: 3. colorata

La gonna in pelle non deve essere necessariamente essere nera o marrone: potete osare con il colore, se vi piace e lo sentite vostro! Rossa, verde, gialla, bluette, per portare un po’ di luce nelle grigie e piovose giornate autunnali. Abbinatela con accessori neutri o ton sur ton, oppure, se vi piace qualcosa di più grintoso, staccate completamente con un colore a contrasto.

Come indossare la gonna in pelle midi: 4. con la camicia bianca

Lo sapete: per me la camicia bianca è un must have. È uno di quei capi da avere necessariamente nell’armadio perché risolvono un sacco di look, compreso quello con una gonna in pelle che magari fate fatica ad abbinare.