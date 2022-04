Mezza stagione? Mettiamoci la felpa!

C'è un modo per rendere la felpa un po' glamour? A me piace tanto!

La felpa è uno di quei capi che nella mezza stagione sono proprio un salvavita! Normalmente la indossiamo in un contesto sportivo, ma nulla ci vieta di portarla anche con look più glamour. Ecco qualche idea per indossarla con stile in modo casual, ma super cool!

Come indossare la felpa: con la mini

Soprattutto se la felpa ha il cappuccio, se le gambe sono il vostro punti di forza potete portarla con la minigonna, magari scegliendo un colore a contrasto o, visto che siamo in primavera, puntando sul bianco, con cui non sbagliate mai. Se poi la vostra felpa ha anche dei dettagli dal colore fluo, ancora meglio!

Come indossare la felpa: con i pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo sono un capo estremamente glamour, perfetto quindi per rendere più sofisticato un capo low profile come la felpa! Anche qui, potete sceglierli bianchi o in colori chiari, oppure optare per una tinta più accesa, magari in contrasto con quella della felpa. Piccola raccomandazione: fate attenzione al tessuto della felpa, leggete bene l’etichetta. Più spesso di quanto si creda, la fibra è un cotone misto a poliestere, molto soffice al tatto, ma destinato a fare i pallini dopo pochi lavaggi! Meglio il 100% cotone.

Come indossare la felpa: in fantasia

La felpa non deve essere necessariamente in tinta unita, anzi, potete portarla anche in fantasia. In questo caso, vi raccomando di non caricare troppo l’insieme con altri colori: riprendete uno di quelli della fantasia e magari giocate con gli accessori per creare dei contrasti di sfumature!

Come indossare la felpa: knitted

Knitted, ovvero sferruzzata! La vostra felpa potrebbe anche essere realizzata in maglia sferruzzata, e avere quindi un allure vintage e deliziosamente rétro. In questo caso, via libera a gonne a ruota, tessuti stampati e pantaloni a vita alta, ma anche ad accessori come pochette bon ton, cerchietti e fasce per i capelli!