Come indossare il tartan? Idee di look

Questa settimana rispondo ad Anna, che mi chiede come fare per abbinare un kilt scozzese. Anna è caduta benissimo, perchè, effettivamente, la fantasia scozzese sarà un vero e proprio must have quest’anno. E non si tratterà solo di gonne, ma anche di sciarpe, cappotti, accessori… chi più ne ha più ne metta! Ecco qui qualche consiglio su come abbinarlo con stile.

Come indossare il tartan: da dove arriva

Il kilt forse è la prima cosa a cui si pensa quando si parla di fantasia tartan. Si tratta di un capo d’origine scozzese, nato per essere utilizzato dagli uomini. La foggia a gonna era utile per poter camminare più agevolmente nella brughiera. Pensate che oggi è l’abito da cerimonia degli scozzesi, che lo utilizzano anche quando si sposano. La moda, nel corso degli anni, l’ha fatto diventare un capo di uso comune anche nel guardaroba da donna e la cosa migliore è che non conosce età: così possono succedere casi come quello di Anna, che ne ha ripescato uno della mamma… che anche oggi sarà attualissimo!

Come indossare il tartan: il kilt

Per semplificare trattiamolo come un capo in fantasia, quindi evitiamo di aggiungere altre fantasie, sempre per la teoria per cui il mix and match è bello su Pinterest e sui giornali, ma per noi comuni mortali è meglio andare con moderazione. Possiamo abbinarci una camicia bianca, un dolcevita nero o blu, a seconda del fondo della fantasia, e d’inverno, calze super coprenti sempre nere o blu, oppure che riprendano uno del colori del tartan, ma in tonalità non accesa: bordeaux, verde bosco e simili, e solo se le gambe sono il nostro punto di forza. Come calzature, stringate e mocassini saranno perfetti!

Come indossare il tartan: per le più coraggiose

Se questa fantasia vi piace al punto che un kilt o una sciarpa sono “troppo poco”, allora optate per un cappotto, una giacca o addirittura un accessorio. Il trucco è sempre quello di evitare di esagerare.