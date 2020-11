editato in: da

Per lavoro devo indossare il tailleur, ma è un capo che non mi rappresenta: come posso ringiovanirlo un po'?

Il tailleur è un capo che spesso viene considerato “vecchio” o molto formale e quindi non viene indossato volentieri. Ammetto che io per prima non lo amo particolarmente proprio per il fatto che è un capo un po’ ingessato, ma ci sono vari modi per renderlo cool senza troppo sforzo, quando non possiamo spezzare il completo giacca/pantalone. Ecco qualche trucchetto fashion per voi!

Come indossare il tailleur, idee per renderlo cool: attenzione al modello che scegliete

È vero che il tailleur è composto da giacca e pantalone, ma il tipo di pezzi che scegliete dipende dal vostro gusto. Al posto della classica giacca sfiancata monopetto, potete optare per un capo spalla destrutturato, oppure per un modello che abbia dettagli insoliti: applicazioni, frange, maxi revers ad esempio. Il pantalone potrebbe essere cropped o pantaculotte o a palazzo, invece del classico modello a sigaretta. L’importante è sempre non esagerare e in termini di colore preferire un ton sur ton al posto di contrasti più netti.

Come indossare il tailleur, idee per renderlo cool: la scelta degli accessori

Se non potete decontestualizzare il tailleur, allora fatelo con gli accessori. Optate per sneakers al posto delle stringate o delle décolleté, per orecchini earcuff (quelli XXL che si arrampicano su per l’orecchio) o ancora per occhiali oversize o borse dai colori sgargianti o di dimensioni insolite, molto grandi o molto piccole.

Come indossare il tailleur, idee per renderlo cool: la scelta del colore

Non esistono solo il grigio, il blu e il nero: potete scegliere qualunque altro colore, a patto che vi valorizzi. Guardate ad esempio Melissa Satta nella foto sotto: ha scelto un tailleur rosso, abbinandolo aa grandi occhiali scuri e riprendendo la tonalità del completo con il rossetto. Se volete sdrammatizzare e rendere più portabile un look del genere, potete indossare una t-shirt al posto della camicia e rigorosamente scarpe basse.