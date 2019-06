Come indossare il Living Coral, il Pantone della Primavera 2019

editato in: da

Il color corallo nella tonalità Pantone Living Coral sarà la sfumatura della primavera estate: luminoso, fresco e inaspettatamente elegante, è un colore che si presta ad essere interpretato in tanti modi diversi. Vediamo insieme qualche idea di look.

Come indossare il Living Coral: un accessorio

Trattiamo questa sfumatura esattamente come tratteremmo qualunque colore, quindi, per dargli la giusta enfasi, indossiamo un solo pezzo in questa tonalità: le scarpe, la borsa o i gioielli. Il resto del look sarà neutro, in bianco, denim o nero. Personalmente io preferisco il bianco perchè è più estivo.

Come indossare il Living Coral: con il bianco

Come dicevo sopra, il bianco è il colore perfetto da abbinare al corallo, per creare una freschissima coppia estiva. Se il bianco non vi convince, optate per l’avorio, più adatto ai sottotoni caldi, a differenza del bianco che invece esalta quelli freddi.

Come indossare il Living Coral: il total look

Il total look corallo è un’idea vincente in caso di cerimonia, ad esempio un matrimonio di giorno: è una sfumatura che si vede poco e che esce un po’ dal classico pattern dei toni pastello, dando al look un tocco di grinta in più. Abbinatelo con accessori nude, dorati oppure tortora.

Come indossare il Living Coral: da mare

Credo proprio che in spiaggia ne vedremo parecchio, sia in termini di costumi, sia di abbigliamento da mare. Personalmente trovo che sia una sfumatura bellissima, ideale per far risaltare l’abbronzatura sia per le more che per e bionde. Potete valutare questo colore come idea per i copricostumi, ma anche per i costumi o per gli abiti per le sere estive. Abbinateli ad una borsa di paglia e a sandali bassi in rafia oppure alle espadrillas.