Come indossare il dolcevita con stile: idee di look

Il dolcevita è il pull amico delle freddolose! In autunno e in inverno, è il genere di capo che davvero non può mancare nel guardaroba. Ecco un post su come abbinare il dolcevita con stile, con alcune idee di look per voi!

Come indossare il dolcevita con stile: con la collana

L’unico limite del dolcevita è che rischia di appiattire il décolleté e di renderlo monotono. Come ovviare alla situazione? Basta riempirlo con una collana. Se avete molto seno, il mio suggerimento è quello di preferire un girocollo o comunque di scegliere un gioiello che non scenda troppo, in modo che non sobbalzi con il movimento. In caso contrario, andrà bene anche una collana lunga.

Come indossare il dolcevita con stile: alto o basso?

Come regolarsi nella scelta del dolcevita? Diciamo che in linea generale, è utile gestirlo a seconda della lunghezza del collo. Se abbiamo il collo lungo, possiamo indossarlo anche senza ripiegarlo. Se invece il collo non è uno dei nostri punti di forza, ma il dolcevita ci piace tanto, allora basterà ripiegarlo in modo da dimezzarne la lunghezza. In questo caso, il mio suggerimento è quello di scegliere un tessuto sottile, in modo che non crei spessore risvoltandolo.

Come indossare il dolcevita con stile: tricot

Stilosissimo e a prova di spifferi! Il pull dolcevita risolve il problema del freddo al collo anche quando le temperature sono basse. In genere, anche se fa molto freddo, se la lana è filata con un filo spesso, io addirittura non metto la sciarpa e affondo con il mento nel pull! La cosa fondamentale è sempre quella di scegliere filati naturali come la lana o il cachemire. Lasciate perdere acrilico e simili: sono fibre sintetiche che spesso vengono filate con la lana per darle volume, ma che non tengono caldo. Vi raccomando: leggete sempre le etichette!