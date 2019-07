Come indossare il cappello di paglia: idee di look

editato in: da

Il cappello di paglia è un capo che nell’armadio, quando fa davvero caldo, non può mancare. Aiuta a ripararsi dalla calura ed è un accessorio super glamour: basta indossarlo con stile! Ecco qualche idea di look per voi.

Come indossare il cappello di paglia: la paglietta piatta

Riportata in auge anche dalle sfilate di Chanel di questa primavera estate, in realtà la paglietta con la calotta piatta è sempre stata un pezzo delizioso, da indossare per rendere un look più romantico o solo un po’ più casual. Abbinatela con le vostre zeppe di rafia oppure con espadrillas basse e otterrete un look ad alto tasso di voglia di vacanze!

Come indossare il cappello di paglia: oversize

Quello oversize è stato portato in passerella da Valentino e Jacquemus ed è diventato un po’ un tormentone estivo. A me piace moltissimo, ma va da sè che con un copricapo del genere il resto del look dev’essere super easy. Via libera quindi a tutti i colori della terra e della sabbia, a calzature ed accessori basic.

Come indossare il cappello di paglia: casual

Come mi piace di più in assoluto: con una camicia bianca e un pantalone (o uno short) modello safari, quindi in versione davvero super rilassata. In questo odo potete portarlo al mare, ma in città ad agosto. E’ un look semplice ma chic e di effetto. Ultimo consiglio: anche il make up deve essere il più possibile naturale.

Come indossare il cappello di paglia: provenzale

Anche in questa versione mi piace tantissimo: abbinato a camicie o abiti in Sangallo, oppure ai quadrettini Vichy che sono così eleganti e raffinati. Ovviamente la morta sua è completare il look con una borsa di paglia, non importa se piccola o grande. Vi manca colo un bouquet di lavanda e sarete perfette!