Mi hanno regalato un braccialetto enorme, bello, ma grandissimo. Mi spiace non portalo... come lo metto?

Quanto sono belli i gioielli… a me personalmente piacciono, anche se sono un’abitudinaria: tenderei a portare sempre quelli, che alla fine sono la fede, l’anello di fidanzamento, gli orecchini e alcuni braccialetti che hanno un significato particolare, tra cui uno di perline colorate che ha creato mia figlia per me. Ammetto però che potrei fare delle eccezioni per tutti quelli qui di seguito! In questo post vi darò delle idee per indossare i gioielli oversize, prendendo spunto dai look di sfilata.

Premessa

Unica deroga ai look di sfilata che vi propongo di seguito: quando indossate un gioiello molto grande, fate in modo che sia il solo che portate. Evitate la combo collana orecchini, o orecchini bracciale o peggio bracciale anello. E’ esagerato.

Come indossare i gioielli XXL: la collana

Un filo a più giri di perle era uno degli accessori che indossava più spesso Mademoiselle Chanel e personalmente trovo che sia elegantissimo. Potete metterlo anche su un maglione basico per renderlo più luminoso e particolare, oppure su una semplicissima maglia abbinata ai jeans. La regola del decontestualizzare e sdrammatizzare vale per i gioielli come per tutto il resto.

Come indossare i gioielli XXL: gli orecchini

A seconda della forma del vostro viso, un bel paio di orecchini XXL possono essere una scelta azzeccatissima che ne equilibra e armonizza le linee. Il mio consiglio è quello di raccogliere i capelli, in modo da far risaltare al massimo questo accessorio.

Come indossare i gioielli XXL: il braccialetto

Se indossate braccialetti voluminosi, avete tre opzioni: o portate una maglia con le maniche molto aderenti, in modo da poterli mettere sopra, oppure con le maniche a tre quarti, in modo da farli scivolare sotto. L’ultima alternativa è quella di raccogliere la manica arricciandola al gomito, perché il braccialetto si veda.