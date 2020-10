Come indossare gli stivali da cowboy: è l’ora dei texani!

editato in: da

Come posso mettere i texani senza per forza portarli con i jeans?

I texani sono quel modello di stivale da cowboy che non accenna minimamente a passare di moda e che anzi, vediamo sempre più spesso portato dalle influencer e dalle celebrities. Vediamo un po’ come fare per abbinarli con stile senza per forza ricorrere al denim!

Come indossare gli stivali da cowboy: look da tutti i giorni

Gli stivali sono un tipo di calzatura estremamente versatile, soprattutto nella mezza stagione, perché ci consentono di indossare ancora per qualche altra settimana anche gli abitini leggeri che ancora non sono pronti per essere messi nell’armadio. Potete metterli con uno chemisier, con una gonna plissettata e una camicia o anche con una gonna al ginocchio, una t-shirt e un chiodo. Il concetto è: look rilassato e super easy!

Come indossare gli stivali da cowboy: con gli shorts

Se le gambe sono il vostro punto di forza, perché non portare questi stivali con gli shorts? Non necessariamente in denim: possono essere anche in pelle. Per quanto riguarda l’altezza del gambale, ricordatevi che la lunghezza alla caviglia o a metà polpaccio fa per voi se avete polpacci sottili o se, appunto, le gambe sono la parte del corpo che volete mettere in evidenza. In caso contrario, rischiate che vi taglino la figura.

Come indossare gli stivali da cowboy: business

I texani in versione business sono una di quelle combinazioni che in genere non si valuta e che invece funziona molto bene. Da portare con un robe manteau, con una longuette, oppure con t-shirt e blazer, aggiunge un tocco grintoso ad un look anche già rodato in sneakers o stringate. Per quanto riguarda il colore, diciamo che il nero è un classico con cui non rischiate di sbagliare. Il color cuoio chiama il denim, quindi è più facile l’effetto cowgirl. Quanto alle versioni con applicazioni colorate e simili, consideratele l’unica nota strong del vostro look.