Come abbinare le righe d’estate (marinière a parte!)

Chi pensa alle righe, di solito pensa alla marinière, la mitica maglia a righe dal gusto intramontabile. righe però non significa solo marinière! Ci sono tanti altri modi di indossare questa pattern d’estate, in modo glamour e fantasioso. Vediamo insieme qualche idea di look.

Come abbinare le righe d’estate: lo chemisier

Il classico chemisier a righe non stanca mai. È fresco, super estivo e per renderlo speciale bastano pochi accessori strategici: un foulard legato al polso, una cintura colorata, una borsa di paglia, un paio di sandali capresi. Piccoli dettagli che possono rendere un look molto chic!

Come abbinare le righe d’estate: l’abito eccentrico

Chi ha detto che le righe sono noiose? Basta scegliere un pattern un po’ particolare, magari colorato, e declinarlo in un outfit che mixi righe orizzontali e verticali. L’effetto è decisamente cool, altro che noia!

Come abbinare le righe d’estate: il completo over

Completo sì, ma over! Magari in lino e con pantalone cropped, da abbinare ad un sandalo caprese, in assoluto la mia calzatura preferita dell’estate!

Come abbinare le righe d’estate: il completo mini

Chi ha nelle gambe il proprio punto di forza, può optare per un completo blazer + shorts, rigorosamente a righe! Ai piedi stringate per un look business oppure sneakers per un outfit più casual.

Come abbinare le righe d’estate: il completo con l’abito

Se invece siete più tipo ladylike, provate il pendant giacca e abito, da scegliere in colori chiari ed estivi: l’effetto scenico è assicurato!

Come abbinare le righe d’estate: la camicia

Personalmente, di una camicia a righe non mi stancherei mai… se pensate che sia un look scontato, optate per un modello con polsini e colletto in colore a contrasto, da abbinare ad denim, oppure ad accessori in cuoio.

Come abbinare le righe d’estate: la marinière fuori dalle righe

Forse la marinière non vi va giù, ma se la trovate in una versione un po’ più particolare rispetto al solito, perché no? Potete anche variarne il colore: al posto della riga bianca, potete sceglierla verde o gialla!