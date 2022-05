Paillettes: it’s a sparkling spring

Le paillettes possono essere insidiose: il rischio capodanno a maggio è sempre dietro l’angolo! Come fare quindi per renderle portabili tutti i giorni? Sdramatizzandole. Vediamo come!

Paillettes in primavera: con il nero

Paillettes e nero sono una bella accoppiata: l’importante è evitare di mettere capi importanti, come tacchi o altri gioielli. Preferite scarpe raso terra e, vi raccomando, lasciate qualche centimetro di pelle libero: arrotolate le maniche, l’orlo del pantaloni o sbottonate un bottone della camicia: in questo modo la figura respirerà!

Paillettes in primavera: in fantasia

Lei, la divina Anya Taylor Joy, rende super chic un abito tutto in paillettes portandolo con un cappottino corto e occhiali dalla lente cat eye molto sottile. Completa il look con una décolleté che lo rende molto elegante, ma potete sostituirle con un sandalo e sarete perfette!

Paillettes in primavera: in colori pastello

Se vi piace l’idea di un total look in paillettes, vi raccomando di spezzarlo con capi cool, come ad esempio un marsupio portato a tracolla, o un paio di sandali alla greca allacciati fino al polpaccio (un trend della stagione, tra l’altro).

Paillettes in primavera: con il denim

Il denim è sempre il modo migliore per sdrammatizzare un look: perfino l’abito da sera in paillettes portato con i jeans diventa da città! Ovviamente è un look che vi consiglio se siete delle vere fashion addicted… ma il concetto del denim resta valido: lo short in paillettes starà benissimo con una camicia in jeans, così come il top sbrilluccicoso sarà perfetto con i vostri jeans preferiti!

Paillettes in primavera: mescolando i colori

Il mix di colori funziona anche in caso di paillettes: per la primavera potete portarle anche in versione rainbow o pastello, oppure, se vi piacciono i toni più forti, mixateli al nero per renderli meno sgargianti. Potete aggiungere un altro dettaglio il paillettes al vostro look per esempio il cappello alla gonna, o la sciarpa allo short: in questo caso l’insieme sarà super luminoso!