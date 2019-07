editato in: da

L’abito lungo è un capo che d’estate io amo molto. E’ freschissimo, si adatta bene alla maggior parte dei fisici ed è un capo molto furbo, che ci permette di affrontare anche quei mesi estivi in cui fa caldo, ma noi non siamo ancora abbronzatissime. Come fare per abbinarlo con stile?

Come abbinare l’abito lungo d’estate: a righe

Le righe sono una delle fantasie che d’estate si porta più volentieri. A me personalmente piace moltissimo la combinazione marinière bianco, rosso e blu, da declinare in tutti i modi possibili tra gli abiti e gli accessori. Per quanto riguarda le righe, tenete presente che quelle verticali allungano, quelle orizzontali allargano. Se volete quindi slanciare la figura, il mio suggerimento è quello di optare per righe verticali soprattutto nella parte inferiore del corpo.

Come abbinare l’abito lungo d’estate: in tinta unita

La tinta unita è probabilmente il colore più facile da abbinare. Il bianco a me piace particolarmente d’estate, così come i colori pastello. Se però preferite colori più forti, andrà benissimo se li smorzerete con accessori basic, come ad esempio una borsa in paglia o sandali in rafia, per un perfetto look estivo.

Come abbinare l’abito lungo d’estate: a fiori o in fantasia

Le fantasie d’estate sono deliziose, dai fiori, ai quadri ai pois. Anche qui, come per la tinta unita, se volete rendere la fantasia super estiva potete optare per accessori in fibra naturale, come appunto la paglia o la rafia. Se invece preferite un look più costruito, il mio suggerimento è quello di non esagerare mai troppo con il colore, ma di riprendere con gli accessori uno dei colori della fantasia, preferibilmente il meno presente. In alternativa, staccate completamente con un bianco.