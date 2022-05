Flower power: in primavera… fioriamo 🌷🌸🌺🌼💐

Quanto sono belli i fiori in primavera? A me piacciono tantissimo, ma convengo con il fatto che è un attimo far sì che il look diventi da scolaretta. Come evitare questa cosa? Aggiungendo un tocco cool al vostro outfit! Vediamo come fare.

Aggiungete del denim

Il denim è sempre un’ottima idea, sempre, su qualunque cosa, se il vostro obiettivo è quello di sdrammatizzare il vostro look. Se avete nell’armadio una gonna a fiorellini, ad esempio, con una t-shirt bianca e una giacca in denim, magari oversize (rubata al papà, al fratello maggiore o al fidanzato!), otterrete un look easy e portabile anche a scuola! Il tocco in più? Un paio di sneakers bianche: sceglietele basse e in tela come Converse o Superga per un look più bon ton, o invece alte sulla caviglia come le Air Jordan se volete essere più sportive.

La felpa stampata è sempre una buona idea

La felpa è sempre una scelta azzeccatissima! Potete metterla in versione mix and match, quindi con stampe di colori che non sono proprio in perfetto abbinamento con la gonna, e completare il look con accessori neutri e gioielli luminosi.

Il cappuccio salva la vita

Il cappuccio salva la vita… e la gonna! Soprattutto se il modello è lezioso, quindi magari a fiorellini piccolini o in stile provenzale, un bell’hoodie in versione oversize sarà perfetto. Completate il vostro look con un paio di sneakers, preferibilmente bianche, e una mini bag coloratissima a tracolla e. sarete perfette!

Abbinate la gonna a fiori con il blazer

Se vi piace il look più strutturato, potete abbinare la vostra gonna a fiori ad un blazer! A me piace molto il classico blu, ma per l’estate potete cercare anche un colore luminoso, come il bianco oppure una tonalità pastello. Vi raccomando, niente camicia: scegliete una bella t-shirt bianca a girocolllo e a piedi mettete mules o sneakers bianche in tela!

Con le ciabattine gioiello

Se vi piace il gusto un po’ bling bling, allora quello che fa per voi è un accessorio gioiello! Potrebbe essere un paio di ciabattine flat o una borsa, oppure gli orecchini o ancora il cerchietto. L’importante è che sia un solo capo, altrimenti il rischio è quello di appesantire l’insieme. La gonna farà la parte del leone: abbinatela ad una tee super basic, anche in colore a contrasto.